'Fusie T-Mobile US en Sprint weer dichterbij'

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De op handen zijnde fusie tussen de Amerikaanse telecombedrijven T-Mobile US en Sprint is naar verluidt weer een stap dichterbij. De mededingingsafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie lijkt akkoord te willen geven voor de deal als de bedrijven meerdere bezittingen van de hand doen. Dat schrijft de New York Times op basis van bronnen.

De bedrijven proberen al tijden goedkeuring te krijgen voor hun fusie ter waarde van circa 26 miljard dollar. Zo zijn ze bereid om de mobiele aanbieder Boost, een dochter van Sprint, te verkopen. Ook beloven ze een 5G-netwerk te bouwen dat ook dekking heeft op het Amerikaanse platteland en voor meer concurrentie te zorgen bij breedbandaansluiting voor thuis.

Volgens de krant zouden alle seinen volgende week op groen kunnen gaan voor de deal. Naast Justitie moeten ook de Federal Communications Commission (FCC) en veiligheidscomité Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) hun fiat geven.