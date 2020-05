'Werkloosheid VS stijgt naar 25 procent'

Gepubliceerd op | Views: 1.683 | Onderwerpen: Verenigde Staten, werkloosheid

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Een kwart van de Amerikaanse beroepsbevolking zal als gevolg van de coronacrisis zonder werk komen te zitten. Die voorspelling doen kenners van Goldman Sachs. Ze verhoogden daarmee hun eerdere voorspelling van de werkloosheid met 10 procentpunten.

Goldman benadrukt dat het dal waar de economie van de VS doorheen gaat dieper is dan voorzien. Tegelijkertijd denken de kenners dat het herstel op termijn sneller zal zijn dan eerder betoogd.

Goldman wijzigde de vooruitzichten na de publicatie van het maandelijkse banenrapport vorige week. Daaruit kwam een recorddaling naar voren waarbij de werkloosheid uitkwam op 14,7 procent. Als een kwart van de Amerikanen zonder baan zou komen te zitten, zou dat gelijk zijn aan het percentage tijdens de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorig eeuw.

Verlichting

Ondanks de verwachte dip op de arbeidsmarkt wijst Goldman ook op de verlichting die in zicht is voor 's werelds grootste economie. Zo worden activiteiten langzamerhand weer hervat en gaan bedrijven weer open. Wel wijzen de kenners op de risico's voor een tweede golf van coronabesmettingen.

Verder voorzien de kenners van Goldman een grote impact op het bruto binnenlands product van de VS. Hier zal in het tweede kwartaal sprake zijn van een krimp van 39 procent. De daling op kwartaalbasis wordt voor de vorm zo berekend alsof die een vol jaar plaatsvindt. In een eerdere raming was dat nog 34 procent. Maar de opleving in het derde kwartaal later zal ook forser zijn dan eerder voorzien.