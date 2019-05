Flinke instroom vermogensbeheertak Allianz

Gepubliceerd op | Views: 143

MÜNCHEN (AFN) - De Duitse verzekeraar Allianz heeft de instroom bij de vermogensbeheertak afgelopen kwartaal fors zien groeien. Dat bleek dinsdag uit een handelsbericht van de onderneming, waar obligatiegigant Pacific Investment Management Co (Pimco) en Allianz Global Investors onder vallen.

Er stroomde vanuit klanten 18 miljard euro aan nieuw geld om te beheren in, terwijl tegen het einde van vorig jaar nog sprake was van een uitstroom. Daarmee komt het beheerd vermogen uit op bijna 1,6 biljoen euro. Als het vermogen dat voor de verzekeringstak van Allianz daarbij wordt opgeteld, is het beheerd vermogen zelfs een record van 2,1 biljoen euro.

Allianz zag de winst in het eerste kwartaal iets groeien, tot bijna 2 miljard euro. Operationeel groeide het resultaat flink tot 3 miljard euro. Allianz herhaalde zijn jaardoelstellingen.