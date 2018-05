Ook Wagamama naar Nederlandse megamall Unibail

Gepubliceerd op | Views: 65

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Unibail-Rodamco heeft weer een nieuwe huurder voor Mall of the Netherlands in Leidschendam gevonden. Restaurantketen Wagamama opent straks een vestiging in het Restaurant Plaza op de eerste verdieping.

Winkelcentrum Leidsenhage zal na de uitbreiding en verbouwing in 2020 verder gaan als Mall of the Netherlands en wordt het grootste winkelcentrum van Nederland. Unibail-Rodamco investeert meer dan 500 miljoen euro in de realisatie van de plannen. In de directe omgeving van Wagamama komen tevens vestigingen van Vapiano en O’Learys, evenals een Kinepolis-bioscoop.