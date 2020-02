Investeerder Blackstone doet bod op NIBC

Gepubliceerd op | Views: 3.783

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Investeerder Blackstone wil de Nederlandse bank NIBC overnemen. Daardoor verdwijnt de Haagse zakenbank mogelijk van de beurs. Het totale prijskaartje dat Blackstone aan NIBC hangt bedraagt ongeveer 1,5 miljard euro.

Blackstone heeft een bod gedaan van 9,85 euro inclusief dividend voor ieder aandeel dat niet in handen is van de twee grootaandeelhouders J.C. Flowers en Reggeborgh. Het gaat om ongeveer een kwart van de aandelen. Met J.C. Flowers en Reggeborgh heeft Blackstone al afzonderlijke afspraken gemaakt om hun aandelen te kopen.

NIBC zegt dat de gesprekken met Blackstone in een gevorderd stadium zijn. De bank heeft zich nog niet uitgesproken over het bod, maar zegt de belangen van al zijn aandeelhouders in het oog te houden.

Terugkeer

NIBC keerde in maart 2018 na enkele jaren afwezigheid terug naar de beurs. De bank werd in 1945 opgericht als de Nationale Investeringsbank door de Nederlandse regering. Die moest de wederopbouw na de oorlog helpen financieren. Later ontwikkelde het bedrijf zich tot een bank die zich sterk richt op financiering, advisering en co-investering. NIBC werkt vanuit kantoren in Den Haag, Amsterdam, Frankfurt, Londen en Brussel en bedient zo'n zeshonderd middelgrote ondernemingen en ruim 400.000 consumenten.

De bank werd in 1986 voor het eerst naar de beurs gebracht. Die notering werd in 1999 beëindigd, toen NIB Capital, een samenwerking tussen de pensioenbeheerders ABP en PPGM, een meerderheid van de aandelen kreeg. Sinds 2005 is NIBC voor het grootste deel in handen van J.C. Flowers. Die investeerder heeft nog altijd bijna 61 procent van de aandelen in handen.