VEON profiteert van toename datagebruik

Gepubliceerd op | Views: 437

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf VEON heeft afgelopen kwartaal weten te profiteren van hoger datagebruik door zijn klanten. De zaken in Rusland bleven moeizaam door hoge investeringen in het netwerk, maar in zijn "groeimotoren" Pakistan, Oekraïne, Oezbekistan en Kazachstan zette het bedrijf naar eigen zeggen sterke resultaten neer.

Hoewel het aantal klanten met ruim 1 procent toenam, steeg de omzet van VEON nauwelijks. De onderneming kreeg 2,2 miljard dollar binnen. Wel was VEON flink winstgevender. Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam meer dan 30 procent hoger uit op jaarbasis en bedroeg 935 miljoen dollar.

Voor dit jaar denkt VEON de omzet met een laag enkelcijferig percentage te kunnen laten groeien. Het bedrijfsresultaat moet met een middelhoog enkelcijferig percentage kunnen stijgen, denkt het telecombedrijf.

VEON maakte daags voor zijn handelsupdate al bekend twee nieuwe topmannen te hebben. Sergi Herrero en Kaan Terzioğlu volgen per 1 maart Ursula Burns op, die na ruim een jaar als topvrouw weer verdergaat als voorzitter van het bedrijf.