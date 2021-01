NVM: demissionair kabinet zou funest voor woningmarkt zijn

NIEUWEGEIN (ANP) - Een demissionair kabinet is funest voor de woningmarkt. Dat zegt Onno Hoes, voorzitter van makelaarsvereniging NVM. "Als je de woningmarkt een jaar laat liggen dan duurt het te lang voordat er besluiten genomen worden", aldus Hoes. Volgens hem ondervinden niet alleen kopers en verkopers hinder van een demissionair kabinet, maar krijgen andere sectoren, zoals de bouw, ook last.

Een demissionair kabinet heeft veel minder slagkracht. Er zijn momenteel discussies om het kabinet te laten aftreden, vanwege het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. In een toelichting op de kwartaalcijfers van de woningmarkt benadrukte Hoes dat de nood op de woningmarkt nog steeds hoog is. Hij stelde dat Nederland "meer dan ooit" een speciale minister nodig heeft voor het inlopen van de achterstanden.

Hoes signaleert daarbij dat voor het eerst in lange tijd de ambitie voor de bouw van nieuwe koopwoningen niet is gehaald. Tot 2030 wil de overheid elk jaar 75.000 woningen bouwen, maar volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zou dat op 95.000 moeten liggen. Momenteel ligt het bouwtempo op ongeveer 60.000 woningen per jaar, schat het EIB.

Verantwoordelijkheid nemen

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken), die woningbouw in haar portefeuille heeft, moet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid nemen, vindt Hoes. "Er zijn goede voornemens, maar de woningmarkt schreeuwt om concrete acties. Er is een substantiële toename van betaalbare woningen nodig. Nieuwbouw vraagt om een actieve overheid", aldus de voorzitter van de makelaarsvereniging.

Volgens Hoes moet de minister gemeenten en provincies aansporen om woningen te bouwen. Hij vindt dat Nederland eigenlijk weer terug zou moeten naar de tijd van de Vinexwijken, waarin de overheid juist de regie nam.

Als er een speciale minister voor Woningbouw komt, Hoes denkt dat dit wel zal gebeuren, dan moet deze "een dagtaak hebben" aan prestatieovereenkomsten voor gemeenten en provincies. Die zouden ook aandacht moeten hebben voor infrastructuur. Verder moeten lokale overheden behalve de locatie ook het type woning en de prijs in acht nemen.

Voor het huidige net begonnen jaar is de NVM niet optimistisch. Zo heeft de bouwproductie nog veel last van de stikstof- en PFAS-crises. Omdat bouwprojecten langere tijd kosten, verwacht de NVM pas later de negatieve effecten van de coronacrisis. Daarnaast is de snelheid van de ontwikkeling van nieuwe projecten en de besluitvorming afgenomen. De NVM verwacht dan ook dat er minder nieuwbouwprojecten op de markt komen.