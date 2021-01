Makelaars bezorgd over geringe aanbod nieuwbouwwoningen

NIEUWEGEIN (ANP) - De nieuwbouw van woningen gaat niet hard genoeg. Daarvoor waarschuwt makelaarsvereniging NVM. Afgelopen jaar werden iets meer dan 75.000 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Daarmee wordt voldaan aan het rijksbeleid om tot 2025 dit aantal jaarlijks te realiseren. Maar de NVM vraagt zich hardop af of dit genoeg is en of de beoogde 75.000 nieuwbouwwoningen ook dit jaar wordt gehaald.

Nieuwbouwspecialisten van de makelaarsvereniging zijn namelijk negatief over het aanbod op de korte termijn. Tijdens de coronacrisis zijn veel projecten die voor de crisis zijn ontwikkeld in de verkoop gegaan of zelfs versneld op de markt gebracht. Daarnaast is de ontwikkelsnelheid en het tempo van besluitvorming juist achteruitgegaan, ook doordat projectontwikkelaars en gemeentelijke ambtenaren veelal vanuit huis werken. Alles bij elkaar komt dit de bouwproductie niet ten goede, aldus de NVM.

De verwachting is dat dit jaar minder nieuwbouwwoningen te koop worden gezet dan vorig jaar. Dat betekent ook dat er weinig doorstroming kan plaatsvinden.

Verder wijst de vereniging op de almaar stijgende prijzen voor zowel bestaande als nieuwe woningen, waardoor een deel van de woningbezitters blijft vastzitten in een goedkopere en wellicht niet-duurzame woning. Starters worden op hun beurt juiste gedwongen om te huren. Daarbij hebben zij "de pech" dat de overdrachtsbelasting voor beleggers is verhoogd, wat zorgt voor hogere koop- en huurprijzen. Daarmee wordt het voor die groep ook lastiger om voor een eigen huis te sparen.

De NVM spreekt van een "trendbreuk" met het "typisch Nederlandse beleid" om het bezit van een eigen woning te stimuleren.