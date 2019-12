'Stevige openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.639

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal vrijdag naar verwachting met een stevige winst openen. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen na berichten over een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Beleggers verwerken daarnaast de uitslag van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, waar premier Boris Johnson de benodigde meerderheid heeft behaald om zijn brexitdeal ongestoord door het parlement te loodsen.

Aan het handelsfront hebben Washington en Peking naar verluidt een principe-akkoord gesloten over een voorlopige handelsdeal. Dat zou betekenen dat nieuwe Amerikaanse importheffingen op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen die zondag zouden ingaan, worden opgeschort. Ook zouden de Amerikanen bereid zijn om bestaande heffingen op 360 miljard dollar aan Chinese producten met de helft te verlagen.

Vooral de bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsperikelen zoals de staalmakers en chipbedrijven, zullen mogelijk bewegen op de positieve handelsberichten. De Aziatische beurzen gingen vrijdag stevig vooruit door het handelsnieuws. De Nikkei in Tokio eindigde 2,6 procent in de plus onder aanvoering van de Japanse chipbedrijven.

SBM Offshore

Bij de bedrijven heeft Altice Europe zijn glasvezelactiviteiten in Portugal aangepast. Dochterbedrijf Meo verkoopt een minderheidsbelang van iets onder de 50 procent in Altice Portugal FTTH aan Morgan Stanley Infrastructure Partners. De deal heeft een waarde van ruim 4,6 miljard euro. De verkoop van het minderheidsbelang levert Altice Europe volgend jaar bijna 1,6 miljard euro in contanten op.

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore kondigde aan een deel van zijn belang in het project voor de bouw van een productie- en opslagschip (FPSO), Sepetiba genaamd, te verkopen aan Mitsubishi Corporation (MC) en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK). SBM Offshore blijft meerderheidsaandeelhouder met 64,5 procent. Welk bedrag met de verkoop is gemoeid, is niet bekendgemaakt.

Overname Delivery Hero

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Henkel. Het Duitse het bedrijf achter merken als Schwarzkopf, Persil en Pritt verwacht dat de winst in 2020 zal dalen, onder druk van lastige omstandigheden op industriële markt, zoals de automotive-sector, en hogere investeringen in marketing en digitalisering.

Aan het overnamefront liet het Duitse maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero weten zijn Zuid-Koreaanse concurrent Woowa Brothers over te nemen. De deal heeft een waarde van 4 miljard dollar.

De euro was 1,1166 dollar waard tegen 1,1115 dollar een dag eerder. Het Britse pond zat in de lift na de verkiezingswinst van de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 59,53 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 64,67 dollar per vat.