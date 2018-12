'Galapagos potentiële overnameprooi'

De kenners kunnen hun opmerking tav lancering Filgotinib alweer bijstellen.



CEO Onno van de Stolpe (GLPG) vertelde vandaag in een webchat bij DeTijd dat verwachting is, het middel in zowel EU als USA, in 2019 voor goedkeuring in te dienen. Dat zou betekenen dat Filgotinib in 2020 op de markt komt (aldus vd Stolpe).

Credit Suisse gaat hierboven nog uit van 2021.



Dit betekent voor markt USA extra veel omdat het Humira patent daar nog tot 2022 loopt en AbbVie hierdoor minder snel op prijs kan concurreren omdat ze dan zowel in JAK als in Humira geraakt wordt.

De concurrentie zal dus op kwaliteit van het middel (zowel werking als bijwerking) moeten plaatsvinden.