'Beurshandel in teken brexit, Italië en ECB'

Gepubliceerd op | Views: 3.272 | Onderwerpen: Brexit, Italië

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag iets hoger te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen afwachtend beginnen na het sterke herstel in de afgelopen twee handelsdagen. Beleggers blijven de ontwikkelingen rond de brexit en de Italiaanse begrotingsplannen volgen. Ook komt de Europese Centrale Bank (ECB) later op de dag met een rentebesluit.

De Britse premier Theresa May heeft een motie van wantrouwen van een groep parlementariërs uit haar eigen Conservatieve partij overleefd. De meerderheid van de 317 parlementsleden liet de door de brexit fel omstreden May niet vallen. De uitslag betekent geen einde aan de 'brexitchaos', maar May houdt voorlopig de regie over het regeringsbeleid.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft in Brussel voorgesteld het begrotingstekort van zijn land voor 2019 te verlagen naar 2,04 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In een ontwerpbegroting stond een begrotingstekort van 2,4 procent. De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini stelde daarnaast dat zijn land niet anders behandeld mag worden dan Frankrijk, dat dreigt af te stevenen op een tekort van boven de 3 procent.

Opdracht

Op het Damrak liet Sif weten een opdracht te hebben gekregen van Dredging International voor de productie van 58 monopiles en het zogeheten primaire staal van de overgangsstukken voor het offshore windpark SeaMade. De funderingsspecialist gaf geen financiële details.

Van Lanschot Kempen kondigde aan zijn belang in apothekersketen AIO II te verkopen. De verkoop zal naar verwachting begin volgend jaar worden afgerond en op de deal wordt een boekwinst voorzien van circa 35 miljoen euro. Het aandeel Boskalis zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. ABN AMRO schroefde zijn aanbeveling voor de baggeraar en maritiem dienstverlener op.

Rechter

PostNL sleept vakbond FNV voor de rechter. De post- en pakketbezorger wil voorkomen dat er stakingen worden georganiseerd die de bezorging tijdens de drukke eindejaarsperiode in gevaar kunnen brengen. Volgens PostNL kunnen stakingen in het hoogseizoen tot ,,onevenredige schade en risico's'' leiden.

De Europese beurzen sloten woensdag stevig hoger. De AEX-index klom 1,7 procent tot 509,72 punten en de MidKap won 2 procent tot 669,05 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 2,2 procent aan. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 24.527,27 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent en de technologiebeurs Nasdaq won 1 procent.

De euro was 1,1370 dollar waard, tegen 1,1360 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 51,29 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,4 procent tot 60,40 dollar per vat.