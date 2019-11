'Monetair beleid VS voldoende voor nu'

Gepubliceerd op | Views: 806 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - Het huidige monetaire beleid van de koepel van centrale banken in de VS is waarschijnlijk passend voor nu, mits de economie op stoom blijft. Dat zei Jerome Powell, preses van de Federal Reserve woensdag voorafgaand aan zijn verklaring in het Amerikaanse Congres. Hij repte ook over aanhoudende risico's.

De Fed had vorige maand voor de derde keer dit jaar de rente verlaagd, naar een bandbreedte van 1,50 tot 1,75 procent om de inflatie aan te jagen. De bankenkoepel wilde daarmee ook de vooralsnog sterke Amerikaanse economie wapenen tegen de afremming van de wereldeconomie en andere economische risicofactoren, zoals de handelsoorlog met China. Die risico's blijven volgens Powell bestaan.

Bij de renteverlaging vorige maande repte de Fed niet langer over "klaarstaan om passende acties te nemen". In plaats daarvan werd toegezegd binnenkomende economische informatie in de gaten te houden en dan "in te schatten wat nodig is".