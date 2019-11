Aanvraag Alibaba voor notering Hongkong

Gepubliceerd op | Views: 389

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese internetgigant Alibaba heeft een aanvraag ingediend voor een beursnotering in Hongkong, naast die in de Verenigde Staten. De aanvraag werd gedaan bij beursexploitant Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX).

Alibaba wil tussen 10 miljard dollar en 15 miljard dollar ophalen. Dat zou de grootste beursgang in Hongkong in bijna tien jaar zijn.

Het Chinese bedrijf koestert al een tijdje plannen voor een tweede notering in Hongkong. Naar verluidt was het oorspronkelijke plan om in augustus de stap te zetten. Dat liep echter spaak vanwege de hevige protesten in Hongkong, waardoor beleggers wat voorzichtiger werden.

Alibaba ging in 2014 naar de beurs in New York, waarbij een recordbedrag van 25 miljard dollar werd opgehaald. De notering in New York blijft de belangrijkste, aldus het bedrijf.