Kosten antiwitwasbeleid lopen op bij ABN AMRO

Gepubliceerd op | Views: 1.122 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ABN AMRO moet komende tijd naar verwachting meer kosten maken voor zijn inspanningen om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat heeft financieel directeur Clifford Abrahams gezegd. Afgelopen kwartaal zette ABN AMRO nog eens 27 miljoen euro opzij voor het op orde brengen van zijn antiwitwasbeleid.

Sinds het laatste kwartaal van vorig jaar is in verband hiermee al 226 miljoen euro aan voorzieningen in de boeken gegaan. Volgens Abrahams lopen de zogeheten compliance-kosten waarschijnlijk verder op. Hij wijst erop dat inmiddels ongeveer 10 procent van het personeel bezig is met werk als het nalopen van klanten.

Antiwitwasbeleid is een heet hangijzer bij ABN AMRO. De bank denkt dat er verdere actie nodig is om aan alle wetten te voldoen. Enkele maanden terug kondigde ABN AMRO al aan al zijn particuliere klanten in Nederland te gaan doorlichten.

De kwestie kan het financiële concern nog een flinke boete opleveren. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar mogelijke overtredingen van de wetgeving die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. Abrahams stelt dat de situatie geen gevolgen heeft voor de dividenddoelstelling van de bank.