DEN HAAG (AFN) - KPN heeft Babak Fouladi benoemd tot eindverantwoordelijke voor technologische en digitale zaken. Het gaat om een nieuwe managementfunctie die het telecombedrijf in het leven heeft geroepen om snel in te spelen op technologische ontwikkelingen.

Fouladi vervult op dit moment een soortgelijke functie bij MTN, een van oorsprong Zuid-Afrikaans telecomconcern. Eerder werkte hij als technologisch topman bij Vodafone in Roemenië en Vodafone in Spanje. Verder deed hij ervaring op bij Ericsson, 3UK en Oracle. Hij gaat in december aan de slag bij KPN als chief technology & digital officer (CTDO).

KPN benoemt verder Hilde Garssen tot de nieuwe chief people officer, de eindverantwoordelijke voor talentontwikkeling en de strategie rond personeelsbeleid. Ze was eerder hoofd personeelsbeleid bij ABN AMRO.