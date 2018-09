Britse centrale bank laat rente onveranderd

Gepubliceerd op | Views: 600 | Onderwerpen: Groot-Britannië, rente

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse centrale bank laat het belangrijkste rentetarief onveranderd op 0,75 procent, zoals algemeen was verwacht op de financiële markten. In augustus krikte de Bank of England (BoE) de rente nog op met een kwart procentpunt.

De rente in Groot-Brittannië staat op het hoogste niveau sinds 2009. Verder werd ook de omvang van het stimuleringsprogramma onveranderd gelaten.

Deze week werd nog bekend dat centralebankgouverneur Mark Carney langer aanblijft bij de BoE. Zijn termijn werd verlengd tot eind januari 2020 om zo de Britse economie te helpen sturen in de periode na de brexit. Carney zou eigenlijk in juni volgend jaar aftreden.

Besluit

Het besluit om de rente te handhaven werd unaniem genomen door de beleidsmakers bij de BoE. De centrale bank herhaalde zijn standpunt dat de rente de komende jaren geleidelijk en in een beperkte mate verhoogd zal worden. Economen denken dat de BoE in mei volgend jaar met een nieuwe rentestap zal komen.

In een verklaring meldde de BoE dat de economische activiteit in Groot-Brittannië sterker is dan gedacht. De verwachting voor de economische groei in het derde kwartaal werd verhoogd van 0,4 naar 0,5 procent. Wel ziet de centrale bank meer risico's voor de wereldeconomie door de oplopende handelsspanningen en de onrust in opkomende markten. De grootste uitdaging voor de toekomst blijft de brexit, aldus de BoE.