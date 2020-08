Applied Materials verwacht verdere groei in lopend kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 0

SANTA CLARA (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse toeleverancier aan de chipsector Applied Materials is met een sterke prognose gekomen voor het lopende kwartaal. Ook waren de resultaten over het afgelopen kwartaal beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

De onderneming gaat voor de huidige periode uit van 4,6 miljard dollar aan omzet, en een aangepaste winst per aandeel tussen de 1,11 en 1,23 dollar. Marktvorsers voorzagen door de bank genomen slechts 4,4 miljard dollar aan opbrengsten en een winst per aandeel van 1,02 dollar.

Afgelopen kwartaal steeg de omzet met 23 procent op jaarbasis tot 4,4 miljard dollar, waar de analisten hadden gerekend op 4,2 miljard dollar. Onder de streep bleef uiteindelijk 841 miljoen dollar over, tegen 571 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

De resultaten lijken in de smaak te vallen bij beleggers. In de zogeheten nabeurshandel in New York ging het aandeel Applied Materials licht omhoog.