AkzoNobel past ook vierde fabriek in China aan

AMSTERDAM (AFN) - Verfreus AkzoNobel maakt werk van het verduurzamen van zijn fabriek in de Chinese stad Guangzhou. Daarbij worden na het aanpassen van systemen nog louter verven en coatings op waterbasis geproduceerd. De fabriek in Guangzhou is de laatste van de vier Akzo-locaties in het land die de omschakeling maakt, aldus het bedrijf.

Door gebruik te gaan maken van nieuwe technologieën wordt ook de productie worden opgevoerd. Die gaat van 88 miljoen liter naar 140 miljoen liter per jaar. Met de aanpassingen is een bedrag van 26 miljoen yuan (3,2 miljoen euro) gemoeid.