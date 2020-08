'Onderzoeksrechter moet FNG-dossier uitspitten'

Gepubliceerd op | Views: 359

ANTWERPEN (AFN) - Het parket van Antwerpen heeft een onderzoeksrechter de opdracht gegeven grondig te onderzoeken welke misdrijven zijn gepleegd bij de failliete modegroep FNG. Dat meldt de Belgische zakenkrant De Tijd.

De onderzoeksrechter zal lang niet alleen kijken of bij FNG sprake was van marktmanipulatie, maar ook of andere misdrijven zijn gepleegd, zoals valsheid in geschrifte en het belemmeren van het onderzoek van beurswaakhond FSMA naar FNG.

FNG is het moederbedrijf van onder meer Miss Etam en Claudia Sträter.