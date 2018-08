Zakenreiziger zelfde af bij Delta en AF-KLM

Gepubliceerd op | Views: 416 | Onderwerpen: luchtvaart

ATLANTA (AFN) - Air France-KLM en Delta gaan hun speciale acties voor zakelijk reizigers op elkaar afstemmen. De volgens Delta hoogst gewaardeerde voorkeursregelingen voor zakenreizigers zijn vanaf het vierde kwartaal hetzelfde bij beide luchtvaartmaatschappijen.

Bij zowel Delta als Air France-KLM krijgen zakelijk reizigers kosteloos ruimere keuze uit zitplaatsen in het vliegtuig. Ook de voorrang bij het boarden is voor zakelijk reizigers hetzelfde bij beide luchtvaartondernemingen, evenals voorrangsregelingen bij overboeking of vertraagde vluchten.

Delta en Air France-KLM maken beide deel uit van een verregaand samenwerkingsverband, waar ook Virgin Atlantic Airways aan deelneemt. Eerder dit jaar haalden de partners hun banden steviger aan en kondigden ze aan meer te profiteren van elkaars planningen, tarieven en marketing.