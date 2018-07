ING verhoogt advies Fugro

Gepubliceerd op | Views: 1.250 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - De markt voor oliedienstverleners herstelt van de langdurige neergang en bodemonderzoeker Fugro is goed gepositioneerd om daarvan te profiteren. Dat schrijft ING een rapport over het bedrijf. Het advies wordt verhoogd van hold naar buy en het koersdoel gaat van 13 euro naar 15,10 euro. Het aandeel Fugro wordt op de Benelux-favorietenlijst gezet.

Volgens ING worden steeds meer definitieve investeringsbeslissingen genomen door oliebedrijven. De volumes gaan omhoog en de prijzen moeten volgen. De goede positie van Fugro is te zien in de groeiende orderontvangst. Verder wijst ING op de veranderingen die Fugro heeft ondergaan de afgelopen jaren, met een beter management, een versimpelde organisatie, verkleinde vloot en minder cyclische activiteiten door desinvesteringen. Daarnaast heeft het bedrijf zijn kapitaalbasis versterkt.

Al met al is het aandeel Fugro volgens ING momenteel ondergewaardeerd. De bank stelt dat gezien de vooruitgang van het bedrijf dit jaar en de verbeterde verwachtingen voor de komende jaren er geen rechtvaardiging is voor die onderwaardering. De koers van Fugro steeg vrijdagochtend omstreeks 09.40 uur 4,3 procent tot 12,16 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de MidKap.