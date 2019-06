OPEC: handelsspanningen raken olievraag

Gepubliceerd op | Views: 767 | Onderwerpen: OPEC

WENEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De wereldwijde handelsspanningen raken de internationale vraag naar olie. Dat heeft oliekartel OPEC gezegd in zijn maandrapport. De organisatie zegt dat daardoor de vraag naar olie in de eerste drie maanden van dit jaar aanzienlijk minder sterk toenam dan eerder gedacht.

De organisatie denkt nu dan ook dat de olievraag in heel 2019 minder sterk zal toenemen dan eerder voorzien, en wijst op de grotere risico's voor de oliebehoefte in de wereld. De vraag stijgt naar verwachting met gemiddeld 1,14 miljoen vaten per dag, van een eerder voorspelde toename met 1,21 miljoen vaten per dag.

De OPEC bereidt zich voor een productievergadering in Wenen, al moet nog een officiële datum worden vastgesteld. Waarschijnlijk gaat de OPEC samen met bondgenoten als Rusland dan besluiten om de productiebeperking te verlengen tot eind dit jaar.