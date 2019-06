'Alibaba gaat voor tweede notering in Hongkong'

Gepubliceerd op | Views: 715

NEW YORK (AFN) - De Chinese techreus Alibaba heeft documenten ingediend voor een tweede beursnotering in Hongkong, naast zijn huidige notering in New York. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Alibaba zou een slordige 20 miljard dollar willen ophalen, aldus de bronnen. Dat zou de grootste beursgang in Hongkong zijn sinds 2010. Een notering in Azië zorgt er ook voor dat Alibaba de afstand met investeerders uit China verkleind.

Bij het beursdebuut van Alibaba in New York in 2014 haalde het bedrijf een recordbedrag van 25 miljard dollar op. Vorig jaar zou het techbedrijf en internethandelsplatform al groen licht hebben gekregen voor een zogeheten dual-listing in Hongkong. Alibaba wilde niet reageren.