AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag waarschijnlijk iets hoger. Op het Damrak gaat de aandacht uit naar het beursdebuut van Adyen. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te beginnen. Alle ogen zijn gericht op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die naar verwachting na het slot van de Europese beurshandel de rente zal verhogen.

Betalingsdienstverlener Adyen brengt bijna 13 procent van het aandelenkapitaal naar de beurs, exclusief een zogenoemde overtoewijzingsoptie. Naar de stukken was veel vraag bij institutionele beleggers. Particulieren konden niet inschrijven. De introductieprijs bedraagt 240 euro per aandeel. Adyen, dat onlinebetalingen verwerkt voor klanten als De Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify, is daarmee ruim 7 miljard euro waard.

De koepel van Amerikaanse centrale banken zal naar verwachting de rente voor de tweede keer dit jaar met 25 basispunten verhogen. Fed-president Jerome Powell geeft na afloop van de beleidsvergadering een toelichting, waarbij vooral wordt gekeken naar aanwijzingen voor het toekomstige beleid. Sommige economen verwachten dat de Fed zijn voorspelling van drie renteverhogingen dit jaar zal opschroeven naar vier rentestappen.

Schijnwerpers

Air France-KLM staat ook weer in de schijnwerpers. De Franse overheid wil Air France helpen om concurrerender te worden en de luchtvaartmaatschappij bijstaan in de onderhandelingen met de vakbonden. Bij Air France is het al tijden onrustig door een reeks stakingen vanwege een slepend loonconflict en het opstappen van topman Jean-Marc Janaillac in mei. De Franse overheid is een grote aandeelhouder van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie.

In Madrid gaat de aandacht uit naar Inditex. Het moederbedrijf van onder meer Zara, Massimo Dutti en Bershka boekte in het eerste kwartaal meer omzet en winst. Ook in de eerste anderhalve maand van het tweede kwartaal steeg de omzet verder.

Gemengd

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index zakte 0,3 procent tot 563,01 punten en de MidKap steeg 0,2 procent tot 804,83 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden allebei 0,4 procent. Frankfurt eindigde vlak. Ook Wall Street liet een verdeeld beeld zien. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 25.320,73 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent.

De euro noteerde op 1,1750 dollar, tegen 1,1793 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 66,04 dollar. Brentolie zakte 0,3 procent in prijs tot 75,67 dollar per vat.