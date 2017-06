Franse banken verkopen aandelen Euronext

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: banken, Euronext, Frankrijk

PARIJS (AFN) - BNP Paribas en Société Générale verkopen samen circa 4,4 miljoen aandelen Euronext, goed voor een belang in de beursuitbater van 6,3 procent. Dat maakten de twee Franse banken, die de verkoop zelf zullen begeleiden, dinsdag bekend.

De aandelen worden via een onderhandse plaatsing verkocht aan institutionele beleggers. Na afloop van die transactie zal BNP Paribas nog een belang van 2,2 procent hebben in de eigenaar van de aandelen- en optiebeurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel en Lissabon. Het belang van Société Générale valt terug tot 1,5 procent.

Afgesproken is dat de banken hun resterende belangen de komende twee jaar vasthouden. Dat geldt ook voor de overige zogenoemde referentieaandeelhouders, waartoe ook ABN AMRO met een belang van 1,6 procent behoort. In totaal zal deze groep een belang houden van 23,9 procent.