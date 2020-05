IEA: olievraag nog minstens jaar onder niveau van voor crisis

Gepubliceerd op | Views: 325

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De wereldwijde vraag naar olie zal nog minstens een jaar of langer onder het niveau blijven van voor het begin van de coronacrisis. Dat denkt het hoofd van het Internationale Energie Agentschap (IEA). Door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte tegen te gaan is de vraag naar olie sterk gedaald, met dus ook fors lagere olieprijzen.

Voor de crisis in volle hevigheid uitbrak lag de wereldwijde vraag op ongeveer 100 miljoen vaten per dag, maar nu is die met bijna een derde gedaald, aldus het agentschap. IEA-directeur Fatih Birol denkt dat in de tweede helft van dit jaar er weer een stijging van de vraag kan komen omdat de lockdown-maatregelen in veel landen inmiddels worden versoepeld en de economische activiteit langzaam wordt heropgestart.

Verder verklaarde Birol dat het nog te vroeg is om de Amerikaanse schalie-industrie dood te verklaren. Die industrie is hard geraakt door de scherp gedaalde olieprijzen omdat daardoor het niet rendabel is om olie uit schalievelden te produceren. Volgens Birol kan die sector bij een olieprijs van meer dan 40 dollar per vat de productie weer gaan opvoeren. Oliekartel OPEC en andere grote olielanden zijn bezig de productie te verlagen om zo overaanbod op de oliemarkt tegen te gaan en de prijzen te stutten.