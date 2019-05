Lucht in top EssilorLuxottica lijkt geklaard

Gepubliceerd op | Views: 234

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De ruzie in de top van brillen- en lenzenreus EssilorLuxottica lijkt voorbij. Met een nieuw te benoemen onafhankelijk hoofd van de onderneming moet de strijd om de macht bij het fusiebedrijf ten einde komen. Dat zijn de strijdende partijen, enerzijds het kamp Essilor en anderzijds het kamp Luxottica, overeengekomen.

Voorzitter Leonardo Del Vecchio, tevens oprichter van Luxottica, en Essilor-topman Hubert Sagnières, nu vicevoorzitter, beschuldigden elkaar ervan de overhand te willen krijgen bij het fusiebedrijf. Bij het samengaan van Essilor en Luxottica was juist afgesproken dat beide bedrijven evenveel invloed krijgen. Del Vecchio stapte om de kwestie zelfs naar een internationale geschillencommissie.

Nu de rust is weergekeerd zal de aandacht de komende tijd vooral uitgaan naar verbeteren van de samenwerking tussen de bedrijven, zo klinkt het. Essilor, bekend van glazenmerk Varilux, en Luxottica, eigenaar van merken als Ray-Ban, Persol en Oakley, fuseerden in oktober in een deal ter waarde van 54 miljard euro. Het gecombineerde bedrijf behaalde vorig jaar een omzet van 16,2 miljard euro.