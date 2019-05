'Kleine openingswinst voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.105

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag iets hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine winsten openen. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China in de gaten. In Amsterdam krijgen beleggers deze week nog de handelsberichten van onder meer ABN AMRO, NN Group, SBM Offshore, VolkerWessels en Corbion voor de kiezen.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping zullen elkaar waarschijnlijk ontmoeten tijdens een G20-top in Japan eind juni. Trump heeft ondertussen na de verhoging van de importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen afgelopen vrijdag, nu opdracht gegeven om heffingen in te voeren op alle resterende goederen uit China. Peking heeft al gedreigd met tegenmaatregelen te komen.

Op het Damrak zullen olie- en gasconcern Shell en luchtvaartcombinatie Air France-KLM mogelijk bewegen op advieswijzigingen. De Britse bank HSBC verhoogde het advies van Shell naar kopen, terwijl Bernstein negatiever werd over Air France-KLM. Ook noteert het aandeel Philips maandag ex-dividend.

Overnames

Aan het overnamefront meldde de Britse krant The Sunday Telegraph dat consumentengoederenmaker Unilever het Amerikaanse huidverzorgingsmerk Drunk Elephant wil kopen. Unilever zou 1 miljard dollar neer willen tellen voor het bedrijf.

De toeleverancier aan apotheken Fagron kondigde aan het Mexicaanse Central de Drogas, ofwel Cedrosa, over te nemen. De overnamesom bedraagt omgerekend 16,5 miljoen euro, met een mogelijkheid voor een maximale prijs van 21,7 miljoen euro als aan bepaalde winstdoelstellingen wordt voldaan. Cedrosa is een leverancier van grondstoffen aan bereidingsapotheken en de farmaceutische industrie in Mexico.

Esperite

Vastgoedbedrijf Atrium European Real Estate liet weten twee Poolse winkelcentra te verkopen aan fondsmanager ECE Real Estate Partners. De deal heeft een waarde van 298 miljoen euro.

Stamcelbedrijf Esperite verwacht zijn jaarverslag over 2018 voor het einde van juni naar buiten te brengen. Begin deze maand maakte Esperite bekend dat de publicatie van het jaarverslag werd uitgesteld omdat boekenonderzoek rond de mogelijke verkoop van zijn onderdeel Cryo-Save aan een Poolse branchegenoot veel aandacht opeist.

De euro was 1,1229 dollar waard tegen 1,1243 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 61,73 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 70,98 dollar per vat.