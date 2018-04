Galapagos uitblinker in vlakke AEX

Gepubliceerd op | Views: 1.431 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam liet vrijdag weinig beweging zien. Ook de andere Europese beurzen bleven dicht bij huis. Beleggers deden het rustig aan na de opmars een dag eerder en keken uit naar de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken als Wells Fargo, JPMorgan en Citigroup.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel nipt lager op 547,58 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 797,28 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen 0,2 procent. Londen daalde 0,1 procent.

Galapagos was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 3 procent. Het biotechnologiebedrijf kondigde een nieuwe fase aan in een onderzoek van kandidaatmedicijn in patiënten met idiopatische longfibrose (IPF). Het programma zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar beginnen. Ahold Delhaize noteerde ex-dividend en zakte 3,4 procent.

Saga Group

Bij de kleinere bedrijven steeg Kiadis Pharma 0,8 procent na een jaarbericht. Het biotechnologiebedrijf wist zijn kaspositie afgelopen periode stevig te verbeteren. Vastned Retail daalde 0,4 procent. Het winkelvastgoedfonds heeft zijn overnamebod op de resterende aandelen van dochterbedrijf Vastned Retail Belgium officieel gelanceerd.

In Londen kelderde Sage Group 19 procent. Dat is het grootste koersverlies sinds 2001. Het Britse softwarebedrijf verlaagde zijn omzetverwachting na tegenvallende prestaties in de eerste jaarhelft. Hammerson zakte 12,5 procent. De Franse vastgoedinvesteerder Klépierre (plus 3,3 procent) ziet af van een overname van zijn Britse branchegenoot.

Rolls-Royce zakte 1,7 procent. Het Britse industrieconcern moet nog meer vliegtuigmotoren onderzoeken omdat ze mogelijk niet stevig genoeg zijn. Het bedrijf meldde eerder al een probleem met bepaalde types van de Trent 1000-motoren die door Boeing in zijn Dreamliners worden gebruikt.

Euro

In Parijs daalde L'Oréal 0,2 procent. De Franse cosmeticaproducent heeft de omzet in het eerste kwartaal flink zien groeien. Dat kwam onder meer door een sterkere vraag uit China. L'Oréal is de grootste producent van cosmetica ter wereld, met een portefeuille van meer dan 30 merken.

De euro was 1,2333 dollar waard, tegen 1,2315 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 67,01 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper op 71,97 dollar per vat.