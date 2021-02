Thuisdineren op Valentijnsdag populair

AMSTERDAM (ANP) - Afhaaldiners zijn populair voor Valentijnsdag. Alle restaurants die aangesloten zijn bij het platform thuisuiteten.nl zijn zo goed als uitverkocht aanstaande zondag 14 februari. Bezorgdienst Deliveroo verwacht ook een stijging in valentijnbestellingen, net als vorige jaren.

Het platform thuisuiteten.nl is een initiatief van marketing- en reclameadviesbureau Brands love people, dat "onvergetelijke momenten" creëert. Het bureau begon in de zomer van 2020 met het platform en werkt inmiddels samen met zo’n veertig gastronomische restaurants die de diners verzorgen en heeft ruim tweehonderd mensen in dienst voor de bezorging. "Het is een groot succes, omdat we zijn gegroeid overtreft Valentijn zelfs de kerstdrukte", vertelt de woordvoerster.

Koninklijke Horeca Nederland hoort van ondernemers dat ze van alles uit de kast halen voor Valentijn met onder meer ontbijtboxen, brunches en speciale verrassingsdiners. Bijvoorbeeld restaurant Hemel en Aarde in Utrecht dat "een aangepast diner met allerlei romantische verrassingen" aanbiedt.

Verwachte stijging

Maaltijdbezorgdienst Deliveroo verwerkte vorig jaar met Valentijnsdag 16 procent meer bestellingen dan op een normale dag in dezelfde week. "We verwachten daarom zondag ook een stijging", vertelt de woordvoerster. "Als het extra druk wordt, krijgen onze bezorgers automatisch meldingen voor opdrachten in hun buurt, dat lost zich vanzelf op." Volgens de woordvoerster is het vanwege de gesloten restaurants de laatste tijd elk weekend extra druk.

Maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl verwacht geen speciale stijging op Valentijnsdag. "Het is wel een evenement, maar het is niet befaamd", vertelt de woordvoerder. "Het valt niet in de categorie van nieuwjaarsdag of Koningsdag, wanneer het extreem druk is."