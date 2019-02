Vastned voorziet lager resultaat per aandeel

Gepubliceerd op | Views: 940

AMSTERDAM (AFN) - Vastned verwacht dat het direct resultaat per aandeel dit jaar lager zal uitvallen dan vorig jaar. Het resultaat over 2018 kwam wel hoger uit dan het winkelvastgoedbedrijf zelf had gedacht.

Het direct resultaat per aandeel bedroeg 2,22 euro, terwijl door Vastned een bandbreedte was gehanteerd tussen 2,15 euro en 2,20 euro. Daarmee is het resultaat exact hetzelfde als in 2017. Voor dit jaar rekent Vastned op een direct resultaat per aandeel van 2 tot 2,10 euro.

Volgens Vastned hangt de voorspelde daling van het resultaat samen met de verwachte leegstand van een pand in Parijs, in combinatie met lagere huurinkomsten door de kleinere omvang van de portefeuille en het vervallen van eenmalige baten uit 2018. De transformatie van de portefeuille is nu afgerond, wat naar verwachting zal leiden tot stabiele en voorspelbare resultaten en mogelijk groei voor de toekomst.

Groei

Vastned wil over 2018 een totaaldividend uitkeren van 2,05 euro per aandeel, zoals eerder al was aangegeven. De bezettingsgraad van de gehele portefeuille van Vastned was eind december 98,6 procent, tegen 98,1 procent eind 2017.

De vergelijkbare brutohuurgroei was voor de gehele portefeuille 0,8 procent en 1,6 procent voor de 'core city assets', winkelpanden op A-locaties in grote Europese steden. De waardestijging van de gehele portefeuille bedroeg 5,9 miljoen euro, met een waardestijging van de 'core city assets' van 12,1 miljoen euro.