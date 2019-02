Gepubliceerd op | Views: 2.943

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De politieke crisis in Venezuela kan voor onrust zorgen op de wereldwijde oliemarkten. Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport.

De Verenigde Staten hebben olie-importen uit het Zuid-Amerikaanse land in de ban gedaan, omdat de Amerikanen machthebber Nicolás Maduro verwijten dat hij de touwtjes maar niet uit handen wil geven. Het regime zit nog altijd op zijn plek, ondanks dubieus verlopen verkiezingen en erkenning door tal van landen van oppositieleider Juan Guaidó Márquez tot interim-president.

Het probleem voor de oliemarkten zit hem erin dat het type olie dat in Venezuela geproduceerd wordt elders in de wereld de laatste tijd minder uit de grond wordt gepompt. Oliekartel OPEC is zijn productie immers aan het terugbrengen om overschotten te voorkomen.

Er bestaat dus een risico dat er schaarste ontstaat. Dit zou bijvoorbeeld voor complicaties kunnen zorgen voor Amerikaanse raffinaderijen die zich toeleggen op dit type olie. In de VS zit de productie van schalie-olie wel flink in de lift. Het IEA hield zijn voorspelling voor de wereldwijde vraag naar olie onveranderd.