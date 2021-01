Chipmaker Intel haalt met nieuwe topman oude bekende terug

SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG) - Patrick Gelsinger wordt de nieuwe topman van het Amerikaanse chipconcern Intel. Hij is de opvolger van Bob Swan die de functie formeel sinds begin 2019 bekleedde.

Gelsinger komt over van softwarebedrijf VMware. Maar hij is zeker geen onbekende voor Intel. Daar was hij eerder als technologiedirecteur actief. Gelsinger heeft een technische achtergrond, hij begon zijn Intel-carrière als ingenieur. In dertig jaar tijd werkte hij zich op bij het bedrijf waar hij in 2009 vertrok. Hij stond sinds 2012 aan het roer bij VMWare

Het is nu zijn taak het bedrijf door de huidige zware tijden te loodsen. De grootste chipmaker ter wereld kampt onder meer met vertragingen bij de introductie van een nieuwe generatie chips. Grote klanten zoals Apple keerden Intel de rug toe en zijn begonnen met het ontwerpen van hun eigen chips. Dergelijke stappen worden ook door andere grote bedrijven als Amazon en Google-moeder Alphabet gemaakt.

Swan zei vorig jaar dat hij overwoog om een deel van de chipproductie uit te besteden. Daarover werden aankondigingen verwacht. Aandeelhouders begonnen zich ondertussen te roeren. Zij stelden dat het bedrijf de laatste jaren op achterstand is gezet door zijn concurrenten.

Volgens Intel staat de aanstelling los van de financiële prestaties. Daarbij zei het bedrijf dat de prestaties in de komende kwartalen hoger zullen uitvallen dan verwacht. Het aandeel Intel maakte woensdag een sprong op de beurs. Tussentijds stond het 13 procent hoger. Halverwege de sessie noteerde Intel een plus van 7,5 procent.