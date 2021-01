Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway hekkensluiter in AEX

AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel Just Eat Takeaway was woensdag hekkensluiter in de Amsterdamse hoofdindex. Het maaltijdbestelbedrijf kreeg afgelopen jaar veel meer bestellingen binnen door de coronapandemie, maar de resultaten konden beleggers niet bekoren. De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef terughoudend. De aandacht ging vooral uit naar de ontwikkelingen rond de verspreiding van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus. In Parijs schoot supermarktconcern Carrefour omhoog door overnameberichten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 643,75 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 969,46 punten. In Nederland werd zoals verwacht de lockdown met drie weken verlengd tot 9 februari. Parijs en Londen klommen tot 0,2 procent. Frankfurt bleef vlak.

Opgeven notering Amsterdam

Just Eat Takeaway zakte 3,7 procent in de AEX. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zag het aantal orders afgelopen kwartaal met 57 procent stijgen. Omdat restaurants weer moesten sluiten vanwege de nieuwe lockdown werd vaker eten thuisbezorgd. Het bedrijf liet tevens weten zijn beursnotering in Amsterdam mogelijk toch te willen behouden. Eerder verklaarde het fusiebedrijf zijn notering in Amsterdam op te geven en alleen die in Londen te houden.

Shell (plus 1,8 procent) zette de opmars voort dankzij de hogere olieprijzen en ging opnieuw aan kop. Het olie- en gasconcern liet daarnaast weten circa 900 banen te schrappen in Nederland als onderdeel van de eerder aangekondigde grote reorganisatie. Dat komt neer op ongeveer een tiende van het totale Nederlandse personeelsbestand.

In de MidKap klom Signify dik 2 procent. Het personeel van het verlichtingsbedrijf krijgt de in het voorjaar geleverde coronabijdrage terug dankzij meevallende financiële resultaten in 2020. Ook trekt Signify 170 miljoen euro uit voor een bijzonder dividend en kunnen aandeelhouders op een normaal dividend over 2020 rekenen. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte 1,7 procent, na de oproep van premier Mark Rutte om tot en met maart niet naar het buitenland te reizen.

Carrefour meer waard

In Parijs werd Carrefour 10 procent meer waard. De grote Franse supermarktketen staat in de belangstelling voor een overname door het Canadese winkelbedrijf Alimentation Couche-Tard. De twee partijen voeren hierover verkennende gesprekken. In Madrid kreeg het Spaanse telecombedrijf Telefónica er daarnaast zo'n 8 procent bij, nadat bekend werd dat Telefónica bijna 31.000 zendmasten in Europa en Latijns-Amerika verkoopt aan American Tower. Met de deal is 7,7 miljard euro gemoeid.

De euro was 1,2206 dollar waard, tegenover 1,2159 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 53,54 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder, op 56,92 dollar per vat.