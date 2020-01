Neways stelt verwachtingen wederom bij

Volgens mijn berekeningen komen we dan uit ( 15 miljoen winst gedeeld door 12 miljoen aandelen) is 1,25 euro per aandeel. Dat betekent een kw van 8.2 op de huidige koers van 10,25. Toch wel erg laag. 2020 start met een nieuwe CEO. Hij zal alle kosten genomen hebben nu in het laatste kwartaal om zo een betere start te krijgen dit jaar. Orderboek is goed gevuld.