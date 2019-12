'Goed vooruitzicht AF-KLM volgend jaar'

Gepubliceerd op | Views: 749 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De vooruitzichten voor luchtvaartmaatschappijen en in het bijzonder Air France-KLM zijn in het komende jaar wat verbeterd. Dat stellen kenners van Deutsche Bank in een rapport over de luchtvaartsector waarbij ze het koersdoel voor AF-KLM opschroeven tot 10,40 euro van 8,10 euro eerder. Het beleggingsadvies blijft hold.

Volgens de kenners zijn er "geen redenen" om aan te nemen dat een recessie in 2020 staat te gebeuren. De verbetering van de vooruitzichten pakken volgens de kenners goed uit voor luchtvaartmaatschappijen. Deutsche Bank verhoogde zijn advies voor prijsvechter Ryanair tot buy van hold. Verder werden koersdoelen van EasyJet, British Airways-moeder IAG en het Duitse Lufthansa verhoogd.

Kenners van Bernstein verwachten in het bijzonder een verbetering bij IAG. Vraag en aanbod van vliegtickets komen naar verwachting van de kenners in 2020 meer in balans. Ook zal IAG profiteren van de overname van Air Europa.

Het aandeel AF-KLM stond donderdag omstreeks 11.15 uur 2,2 procent hoger op 10,58 euro.