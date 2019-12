Gepubliceerd op | Views: 1.025

AMSTERDAM (AFN) - Adyen is een van de favoriete Europese technologiebedrijven van analisten bij Morgan Stanley. Zij zetten de betalingsdienstverlener op hun lijstje met zogeheten top picks. Ze verhoogden ook hun advies naar overweight, waar dat eerder equal-weight was. Het koersdoel is 885 euro.

De marktvorsers noemen Adyen de beste onder zijn branchegenoten. Samenwerkingen met eBay en Alibaba ondersteunen dat beeld. Bovendien is de waardering van Adyen nu op redelijk niveau.

Het aandeel Adyen sloot woensdag op 683,80 euro.