"Topman Hamers begrijpt 'negatieve beeld' ING"

En de grootste roof allertijden moet nog plaatsvinden. ING wil graag de hand leggen op al uw digitale gegevens. One way or the other. Weer een extra poortwachter op internet die graag het leven wil bepalen en zich op de ruggen van onbewuste klanten wil nestelen.

Hamers wil het begin hiervan graag meemaken. Ik zeg; mooie tijd juist om te stoppen met deze waardeloze instelling van u. Als u in staat bent waarschuwingssytemen uit te zetten voor witwassen dan bent u ook stom genoeg om de beveiliging van de verzamelde en bewerkte klantgegevens uit te zetten. Staat u daar weer over een paar jaar met Bassie stropdas het zweet van t voorhoofd te deppen in Den Haag om uit te leggen dat het zo slecht is wat u hebt gedaan. Dat wisten we al, meneer. We willen alleen maar horen wanneer u nu eens opstapt. Ik stel voor dat u van elke rekeninghouder eenmalig € 10 krijgt om voorgoed op te rotten. Een heerlijke graaisensatie voor u, hoewel slechts eenmalig. Ga thuisbankieren en blijf van nieuwe apps af, You are no good for trust in banking.