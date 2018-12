ING-topman Hamers wacht kruisverhoor in Kamer

Gepubliceerd op | Views: 1.049

DEN HAAG (AFN) - Topman Ralph Hamers van ING schuift woensdag aan bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de stand van zaken in de financiële sector. Hij kan rekenen op een stevig kruisverhoor, want veel Kamerleden zijn erg kritisch over onder meer het witwasschandaal bij de bank.

De Kamer heeft topbankiers, toezichthouders en wetenschappers uitgenodigd om te vertellen hoe de financiële sector er zo'n tien jaar na de kredietcrisis voorstaat. Zowel de financiële stabiliteit, als gedrag en cultuur bij banken komen daarbij aan bod. Over dat laatste onderwerp willen de Kamerleden onder anderen Hamers aan de tand voelen.

ING trof eerder dit jaar een schikking van in totaal 775 miljoen euro. De bank ondernam jarenlang veel te weinig om te voorkomen dat klanten crimineel geld konden witwassen. Tot ongenoegen van veel Kamerleden werden betrokken bankmedewerkers niet strafrechtelijk vervolgd. Onder politieke druk werd wel financieel directeur Koos Timmermans geslachtofferd, hij kondigde zijn vertrek aan. Hamers bleef aan als hoogste baas.