Tencent: werken samen met Chinese autoriteiten aan toezicht

PEKING (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Chinese technologieconcern Tencent Holdings werkt samen met de Chinese autoriteiten aan strenger toezicht op de internetsector en striktere regelgeving. Peking vindt namelijk dat grote internet- en webwinkelbedrijven als Tencent en Alibaba een te dominante positie hebben bij onlineshoppen en gamen.

Dinsdag werd bekend dat de Chinese overheid een reeks voorschriften heeft opgesteld om concurrentievervalsend gedrag te voorkomen, zoals een verbod op het onderling delen van gevoelige consumentengegevens. Ook mogen grote bedrijven niet meer samenwerken om kleinere rivalen uit te persen. En bepaalde praktijken om diensten onder de kostprijs aan te bieden met als doel concurrenten uit te schakelen, zijn straks ook niet meer toegestaan.

Eerder werd al duidelijk dat er een nieuwe koers aan zat te komen in China. Chinese autoriteiten staken in verband met aankomende veranderingen in de regelgeving een stokje voor de langverwachte beursgang van fintechbedrijf Ant Group, bekend van betaalapp Alipay. De gang naar de beurs van die Alibaba-dochter had de grootste beursgang ooit moeten worden.

Kwartaalcijfers

Tencent kwam donderdag met kwartaalcijfers naar buiten. De winst schoot met 89 procent omhoog tot 38,5 miljard yuan, omgerekend 5 miljard euro. De omzet steeg met 29 procent naar 125,4 miljard yuan. Tencent profiteerde van een sterke verkoop van games en hogere advertentie-inkomsten.

De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus bezit een groot belang in Tencent. Het aandeel Prosus zat donderdag op het Damrak in de lift met een plus van 3,6 procent.