Siemens rekent op meer winst in 2021 na zwaar coronajaar

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse technologie- en industrieconcern Siemens rekent volgend jaar op een licht hogere winst in vergelijking met dit jaar. Doordat de coronapandemie wat lijkt af te nemen en economieën wereldwijd herstel vertonen, zal ook Siemens daarvan profiteren, is de verwachting.

Het bedrijf meldde bij de presentatie van de jaarcijfers over boekjaar 2020, dat liep tot 1 oktober, dat de nettowinst volgend jaar gematigd zal stijgen vergeleken met de 4,2 miljard euro die na de voorbije twaalf maanden overbleef. De omzet in het afgelopen boekjaar daalde met 2 procent tot 57,1 miljard euro, met name door de malaise in de auto-industrie.

Het concern waarschuwde direct dat er nog verschillende coronagerelateerde uitdagingen blijven bestaan. Zo zullen klanten nog altijd voorzichtig blijven met het doen van investeringen. Verder zitten negatieve wisselkoerseffecten het bedrijf dwars. Met het oog op de onzekerheden besloot Siemens te snijden in zijn dividend.

Concurrentie

Siemens lijkt de crisis overigens beter te doorstaan dan veel van zijn klanten en concurrenten in bijvoorbeeld de autosector of de industrie. Het bedrijf was goed in staat om fabrieken virtueel te laten draaien. Anders dan bijvoorbeeld het Amerikaanse General Electric (GE) is Siemens veel minder afhankelijk van de luchtvaartklanten die getroffen zijn door de ineenstorting van de vraag naar reizen.

De prestaties van Siemens passen in het grote plaatje rond industriële bedrijven. GE verraste de markten onlangs al met een kwartaalwinst en ook het Zweedse ABB presteerde in de voorbije maanden beter dan verwacht, geholpen door de opleving in China.