Gepubliceerd op | Views: 1.675

ROTTERDAM (AFN) - Bouwers BAM en Heijmans gaan als onderdeel van het consortium BAM-Heijmans-TBI niet aan de slag met de verlenging van de A15 bij Nijmegen. Het samenwerkingsverband maakte bekend zich terug te trekken uit de aanbestedingsprocedure voor het project ViA15, omdat er te veel risico's aan zouden kleven.

ViA15 heeft betrekking op het doortrekken van de A15 bij Nijmegen over een lengte van 12 kilometer en het aansluiten van deze snelweg op de A12. Daarmee ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Het gaat om een zogeheten DBFM-contract waarbij de uitvoerders verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de aanleg, de financiering en het onderhoud.

De partijen binnen BAM-Heijmans-TBI hanteren naar eigen zeggen een selectief inschrijvingsbeleid dat gericht is op het verwerven van opdrachten met beheersbare risico’s en gezonde marges. Dat is in dit project niet het geval en daarom wordt afgezien van deelname aan de tender.