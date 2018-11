Speciaal dividend bij Value8

Gepubliceerd op | Views: 623 | Onderwerpen: dividend, Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Investeringsmaatschappij Value8 keert een speciaal dividend uit van 1,05 euro per aandeel. Er zal op korte termijn worden bekendgemaakt wanneer het aandeel ex-dividend noteert en wanneer het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Value8 kondigde de uitkering aan in een brief aan de aandeelhouders. De onderneming deed in de afgelopen tijd een reeks desinvesteringen waaronder belangen in Headfirst Source Group en Ceradis. De opbrengst van die verkopen was in totaal 47,5 miljoen euro.

,,De dividenduitkering is ingegeven door de wens om enerzijds een deel van de opbrengsten direct aan de aandeelhouders ten goede te laten komen en anderzijds om aandeelhouders te belonen voor hun, vaak jarenlange, loyaliteit en steun", aldus Value8 in een toelichting.