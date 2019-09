AEX zakt weg op economische zorgen

Gepubliceerd op | Views: 4.733

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op Beursplein 5 ging donderdag na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) in eerste instantie duidelijk omhoog. Een nieuw economisch steunprogramma werd van de centrale bank werd aanvankelijk goed ontvangen. Maar gaandeweg zakten de koersen en namen zorgen over de economie de overhand.

De hoofdindex op het Damrak stond omstreeks 16.00 uur 0,2 procent lager op 572,18 punten. De AEX is nog steeds vrij dicht bij de hoogste stand van het jaar, die op 24 juli werd bereikt. Toen noteerde de graadmeter tijdens de handel op 583,98 punten en werd een slot afgetikt op 583,26 punten.

De MidKap zakte 0,5 procent tot 829,20 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt verloren 0,1 procent. Londen speelde 0,3 procent kwijt. De euro steeg ten opzichte van de dollar en was 1,1022 dollar waard, tegen 1,1000 dollar bij het slot een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent goedkoper op 54,44 dollar. De prijs van Brentolie daalde 2,3 procent tot 59,39 dollar per vat.

Verlaging depositorente

Financiële instellingen kregen een tikje door de verlaging van de depositorente. Verzekeraars ASR (min 2 procent), NN Group (min 1,7 procent) en Aegon (min 1,1 procent) en banken ING (min 1,2 procent) en ABN AMRO (min 0,8 procent) stonden allemaal bij de dalers in de AEX. Betalingsbedrijf Adyen was met een plus van 1,3 procent de grootste stijger.

In de MidKap stond SBM Offshore 2,9 procent in de min. De maritiem oliedienstverlener heeft volgens Zembla in 2018 een ernstig vervuild schip laten slopen in India. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe ging aan kop met een plus van 1,7 procent.

Bierbrouwer AB InBev werd in Brussel 2,2 procent hoger gezet. De grootste bierbrouwer ter wereld blaast zijn plannen om zijn Aziatische activiteiten in Hongkong naar de beurs te brengen nieuw leven in. In Helsinki kelderde Rovio Entertainment ruim 22 procent. De maker van het spelletje Angry Birds verlaagde zijn verwachtingen voor heel het jaar.