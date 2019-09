Altice bereidt obligatie-uitgifte voor

Gepubliceerd op | Views: 378 | Onderwerpen: obligaties

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Telecomconcern Altice France is een obligatie-uitgifte van 1,5 miljard euro aan het voorbereiden. Die zou een deel van de bestaande duurdere schuldfinanciering van het moederbedrijf moeten vervangen.

Specifiek betaalt Altice met het opgehaalde geld de twee in euro en dollar genomineerde obligaties terug, die in 2022 aflopen. Het resterende kapitaal zet het concern in om een deel van het schuldpapier van Altice France, met een looptijd tot 2024, te voldoen. Kenners benadrukken dat de tijd nu gunstig is om duurdere obligaties te vervangen, gezien de rentedalingen op de financiële markten.

De schuldenpositie van Altice wordt al een tijdje nauwlettend gevolgd door beleggers, nadat het bedrijf meerdere overnames deed die het met schuld financierde. De totale schuldenberg van Altice staat inmiddels op 33 miljard euro.