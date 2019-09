Gepubliceerd op | Views: 122

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak heeft een belang van 49 procent genomen in SPEC, een lng-importterminal in Colombia. SPEC is de enige fabriek in het Zuid-Amerikaanse land voor de invoer van lng, of vloeibaar gemaakt aardgas. Financiële details over de deal werden niet gemeld.

Vopak zal de regie over de lng-fabriek delen met één andere aandeelhouder, Promigas. Dat is een commercieel bedrijf dat al decennia lang in de Latijns-Amerikaanse gassector actief is.

"Wij kijken er naar uit om een samenwerking met Promigas aan te gaan en om de groeiende Colombiaanse markt te betreden. Met deze transactie zetten we nog een stap in ons lng-portefeuille dichter bij onze ambities", aldus topman Eelco Hoekstra.