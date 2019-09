'SBM verhult ernstige gezondheidsrisico’s gifschip'

Gepubliceerd op | Views: 174

AMSTERDAM (AFN) - SBM Offshore heeft in 2018 een ernstig vervuild schip laten slopen in India. De gastanker bevatte zeer hoge concentraties kwik en het bedrijf was door een gespecialiseerd bureau gewaarschuwd dat werknemers tijdens het sloopwerk kwikdampen konden inademen, meldt Zembla op basis van gesprekken met betrokkenen, e-mails en vertrouwelijke documenten.

Volgens Zembla probeerde SBM de aanwezigheid van het kwik, dat bij inademing zou kunnen leiden tot neurologische schade of zelfs de dood, te verhullen. Zo wilde het bedrijf de schoonmaakkosten van miljoenen euro’s omzeilen.

Het Nederlandse beursgenoteerde bedrijf liet na de waarschuwing een tweede onderzoek doen. Uitkomst daarvan was dat geen sprake was van hoge kwikconcentraties. Maar volgens betrokkenen was dat tweede onderzoek ondeugdelijk.

SBM en de Indiase sloopwerf stellen tegenover ZEMBLA dat de sloop in overeenstemming was met internationale regels. Maar diverse slooparbeiders die aan het schip Yetagun hebben gewerkt verklaren dat ze alleen beschermende kleding kregen als er inspecties op de werf waren.