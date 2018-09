Gepubliceerd op | Views: 1.094

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM heeft een opdracht binnengesleept voor de bouw van twee rioolwatertunnels in München. De Duitse BAM-dochter Wayss & Freytag Ingenieurbau is belast met de uitvoering van het project in opdracht van Münchner Stadsentwasserung. Met de klus is een bedrag gemoeid van bijna 20 miljoen euro.

De twee tunnels met een totale lengte 2180 meter worden op zeven tot twaalf meter diepte aangelegd onder de Landsberger Straße in het westen van de stad. Tot de werkzaamheden behoort tevens de aanleg van diverse schachten.

De bouw is onlangs gestart en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 afgerond.