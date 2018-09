Weer minder aansluitingen voor vaste telefoon

Gepubliceerd op | Views: 434

HOUTEN (AFN) - Het aantal vastetelefoonaansluitingen is in het tweede kwartaal weer verder teruggelopen. Uit cijfers van marktonderzoeker Telecompaper blijkt dat er 5,96 miljoen vaste aansluitingen zijn. Dat is een daling van 1,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar. In totaal heeft 75,6 procent van de huishoudens momenteel een vaste lijn.

VodafoneZiggo blijft de grootste partij op de vastetelefoniemarkt, ondanks een daling van 10.000 aansluitingen. Met een marktaandeel van 42,6 procent groeide de voorsprong op KPN dat nu 40 procent van de markt in handen heeft. KPN verloor 57.000 vastetelefonieklanten.

Telecompaper verwacht de komende jaren een verdere terugloop van het aantal aansluitingen. Dit jaar zal de daling 4 procent zijn, iets meer dan waar het eerder van uitging. Tot en met 2022 verwachten de onderzoekers een jaarlijkse daling van krap 5 procent.

De terugloop van het aantal aansluitingen zal ook te zien zijn in de omzet uit vaste telefonie. De omzet zal dit jaar naar verwachting 8,3 procent dalen. Voor de periode daarna gaan de onderzoekers uit van een nog iets sterkere omzetdaling.