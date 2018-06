'Beurshandel in teken deal VS en N-Korea'

Gepubliceerd op | Views: 1.657 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag hoger te beginnen. De andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting eveneens met winst openen. De ogen zijn vooral gericht op de uitkomsten van de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De twee hebben een overeenkomst getekend. De inhoud van het akkoord is echter nog niet bekend.

Op het Damrak kondigde chemicaliëndistributeur IMCD aan het Amerikaanse HORN over te nemen. Dat bedrijf distribueert ook chemicaliën en richt zich daarbij onder meer op coatings, de bouw, plastic, persoonlijke verzorging, voedsel en dierenverzorging. Volgens IMCD past dat uitstekend bij zijn eigen Amerikaanse activiteiten. Een overnameprijs werd niet gegeven.

Ook ForFarmers maakte een overname bekend. Het veevoerbedrijf neemt het Belgische Voeders Algoet over om zijn marktpositie in België te versterken. ForFarmers betaalt circa zeven keer de ebitda van Voeders Algoet. Dat bedrijfsresultaat kwam in het gebroken boekjaar 2016/2017 uit op ongeveer 2 miljoen euro.

Supermarkten

In Parijs gaat de aandacht uit naar de supermarkten. Het Franse supermarktconcern Casino maakte bekend voor ongeveer 1,5 miljard euro aan bezittingen te willen afstoten. Het gaat onder meer om vastgoed. De verkopen moeten de schulden van het bedrijf terugdringen. Casino liet verder weten dat het rekent op een hogere winst in Frankrijk in de eerste helft van dit jaar.

Supermarktconcern Carrefour zei dat Franse shoppers vanaf begin volgend jaar hun boodschappen kunnen doen via de online kanalen van Google. Volgens Carrefour is het voor het eerst ooit dat het technologiebedrijf betrokken is bij bestellingen van verse producten. Eerder dit jaar maakte concurrent Casino al bekend online de handen ineen te slaan met de Amerikaanse webwinkelreus Amazon voor bestellingen in de regio Parijs.

Schijnwerpers

In Frankfurt staat Daimler in de schijnwerpers. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz roept in Europa 774.000 dieselauto's terug wegens mogelijk gesjoemel met uitstootgegevens. Net als bijna drie jaar eerder bij branchegenoot Volkswagen zijn de wagens mogelijk gemanipuleerd om schoner te lijken dan ze in werkelijkheid zijn.

De Europese beurzen begonnen de week met winst. De AEX-index sloot 0,9 procent hoger op 564,84 punten en de MidKap klom 0,4 procent tot 803,58 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt gingen tot 0,6 procent vooruit. Londen leverde 0,2 procent in. Ook Wall Street ging licht vooruit.

De euro was 1,1768 dollar waard, tegen 1,1801 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 66,22 dollar. Brentolie klom 0,1 procent tot 76,51 dollar per vat.